شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بمواجهة الأهلي في أي وقت تحدده لجنة المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد رئيس مجلس إدارة الزمالك، على أن ناديه وجميع أندية الدوري ومجالس إدارتها يضعون مصلحة مصر فوق أي اعتبار، وأنه شخصيا رحب بإلغاء البطولة إذا كانت ستتعارض مع استضافة القاهرة لبطولة الأمم الأفريقية.

ووصف رئيس النادي تصريحات أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأخيرة بالعشوائية وغير المسؤولة والتي من شأنها إثارة البلبلة وإشعال فتنة جماهيرية لن يتحمل أحد عواقبها.

وشدد على أن الزمالك جاهز ويرحب بمواجهة الأهلي في مباراتهما المؤجلة من الدور الأول في أي وقته تحدده لجنة المسابقات طالما أنه لا يتعارض مع ارتباطات الفريق.