صدمة في برشلونة قبل الكلاسيكو

أعلن نادى برشلونة الإسبانى اليوم، الجمعة، عن تعرض حارسه الهولندى كاسبر سيليسن لإصابة بتمزق فى الساق اليمنى خلال التدريب الأخير قبل مواجهة فريق فالنسيا غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإسباني.
قال بيان نادى برشلونة إن سيليسن تعرض للإصابة خلال تدريبات الجمعة، وخضع للفحوصات الطبية التى أثبتت إصابته بتمزق فى ساق قدمه اليمنى، وسوف يغيب عن الفريق لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
ويفتقد البارسا حارسه الهولندى فى مواجهتى ريال مدريد بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، خاصة وأنه الحارس الاساسى للفريق فى هذه البطولة، وبذلك سيكون الحارس الألمانى تير شتيجن هو الحارس الاساسى فى جميع المسابقات.
جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أتلتيكو مدريد الثانى برصيد 44 نقطة.
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