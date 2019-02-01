صدمة في الزمالك المصري قبل مواجهة جورماهيا الكيني

اقترب عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، من الغياب عن مباراة جورماهيا الكيني، في مستهل دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.

وكان اللاعب قد تعرض لالتواء شديد في القدم، غادر على إثره مران الفريق، حيث رفض الجهاز الطبي أن يكمل التدريبات، حتى لا تتفاقم الإصابة.

وعلم "الخليج 365" أن جمعة، سيجري اختبارًا غدًا قبل المران، لتحديد موقفه من المباراة، وإن كانت المؤشرات تفيد حتى الآن، باقترابه من الغياب عنها.

ويدرس الجهاز الفني جديًا، إراحة جمعة أمام جورماهيا، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.