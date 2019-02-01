شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: باهبري قطع نصف الطريق إلى القمة بانضمامه للهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أكد الكابتن سامي الجابر، أن اللاعب هتان باهبري قطع نصف الطريق إلى القمة باختياره الانضمام إلى نادي الهلال. وقال الجابر عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «إذا مُنح اللاعب النجم خيارات انتقاله واختار الهلال فقد قطع نصف الطريق إلى القمة، والنصف الآخر بالجد والاجتهاد والالتزام لإسعاد المدرج الفخم». وأضاف: «محمد الدعيع وياسر القحطاني مثال على حسن الاختيار والعمل الجاد.. هتان اختار الهلال وقطع نصف الطريق».



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