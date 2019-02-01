شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫رمضان المتعب (حفر الباطن)‪@almateb1

اختتم الفريق الأول بنادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة ضيفه الأهلي غداً (السبت)، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير مساء اليوم (الجمعة) على ملعبه، واشتمل التدريب على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة، واختُتم بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن يوسف الغدير الطريقة التي سينتهجها في مواجهة الغد.

على الجانب الأخر، أقامت إدارة الكرة بالفريق الأول بعد نهاية تمرين اليوم، وبحضور رئيس النادي ناصر الهويدي، وأعضاء مجلس الإدارة، حفل لمدرب الفريق الوطني يوسف الغدير بمناسة اختياره أفضل مدرب في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.