شكرا لقرائتكم أخبار ميسى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 الليو على رأس قائمة مباراة فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى على رأس قائمة برشلونة فى اللقاء أمام فالنسيا، والمقرر له غدا السبت على ملعب "كامب نو" فى الجولة الـ 22 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وجاء ميسى على رأس القائمة بعد ما فضل المدير الفنى ارنستو فالفيردى تواجده بدلا من اراحته قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا.

ويحتل البارسا صدارة الليجا برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى.



ليونيل ميسى

ميسى على رأس قائمة مواجهة فالنسيا

إختار أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 19 لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة فالنسيا المحدد لها السابعة والنصف مساء غداً االسبت.

ويغيب عن الفريق الحارس سيليسين والذى تعرض للإصابة فى مران اليوم الأخير قبل المواجهة، بالإضافة إلى الفرنسى عثمان ديمبلى وسيرجيو بوسكيتش.

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - موريللو - سيرجى روبرتو - فيرمايلن

الوسط: راكيتيتش - كوتينيو - آرثر - فيدال - الينيا - سامبر

الهجوم: ميسى - لويس سواريز - مالكوم - برينس-بواتينج