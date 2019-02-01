شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتفوق تاريخيًا على جورماهيا قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره جورماهيا الكينى، فى الثالثة من عصر الأحد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى.

تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة لدور الـ 32 مكرر من منافسات البطولة الأفريقية فيما تأهل جورماهيا الكينى بعدما فاز على نظيره نيو ستار دى دوالا الكاميرونى، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة السابقة.

ويمتلك الزمالك سجلاً حافلاً فى تاريخ مواجهاته مع الأندية الكينية والتى جمعته بهم خلال 11 مباراة مع أندية "جور ماهيا ونزويا شوجار وتوسكر و أولينزى ستارز"، حقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وهزم فى مباراة.

وقبل مواجهة الأحد التقى الزمالك وجورماهيا فى 5 مباريات، فاز الأبيض فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وتلقى هزيمة فى آخر، فيما انسحب الفريق الكينى فى مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف فى فريق جور ماهيا واستقبل منه 3 أهداف.

- الزمالك وجورماهيا 1984

بدأ الزمالك مواجهاته أمام جورماهيا عام 1984، عندما التقى الفريقان لأول مرة في دورى أبطال أفريقيا، وفاز الأبيض في مباراة ذهاب دور الـ16 إلا أنها لم تكتمل، حيث انسحب الفريق الكيني بعد اعتداء لاعبيه على الحكم السوداني حسن عبد الحفيظ، بسبب احتساب ركلة جزاء للزمالك واعتدى لاعبو جورماهيا على حكم المباراة وتسببوا في كسر ذراعه ليتم استبعاد الفريق من البطولة في هذا العام.

- الزمالك وجورماهيا 1994

التقى الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا موسم 1994، تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1، سجله أحمد رمزى بينما حقق الزمالك الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 2-1، سجلهما أحمد رمزى و خالد الغندور.

- الزمالك وجورماهيا 1998

في كأس الاتحاد الإفريقي 1998، خسر الزمالك من جورماهيا "ذهابا" بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنتيجة برباعية نظيفة فى مباراة الإياب، سجلها كل من إسماعيل كوليبالى "هدفين" ومدحت عبد الهادى وعبد الحميد بسيونى.