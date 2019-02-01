شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 شهرا في صدارة التصنيف العالمي للاسكواش.. الشوربجي: حان الوقت لتحد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، على التصنيف الجديد لشهر فبراير والذي صدر عن هيئة اللاعبين المحترفين PSA صباح اليوم الجمعة.

وكتب الشوربجي عبر حسابه على موقع تويتر: احتفل اليوم بمرور 40 شهرا على قمة التصنيف العالمي للاسكواش، واجهت العديد من التحديات لأستمر هنا لفترة طويلة، حان الوقت الآن لتحدي جديد وسأعود أقوى.

كان الشوربجي تصدر التصنيف العالمي لرجال الاسكواش في تصنيف شهر فبراير، والذي سيتغير بداية مارس المقبل، حيث من المفترض أن يتراجع محمد الشوربجي إلى المركز الثاني بالتصنيف، تاركا المركز الأول لعلي فرج لاعب وادي دجلة، والذي أنهى هيمنة الشوربجي على تصنيف الاسكواش لمدة 40 شهرا.

وكان علي فرج قد تغلب على الشوربجي في نهائي بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 24 يناير الماضي، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم في العام الجاري .