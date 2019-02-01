الأهلى يهزم بطل البحرين 3 /0 فى البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الأهلى على نظيره المحرق البحرينى بنتيجة 3 /0 فى إطار خامس أيام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات في إستاد القاهرة و تختتم الأحد .
وشهد اللقاء حضور جماهيرى مكثف ، وأنتهت أشواطه بنتيجة " 25/6 - 25/6 - 25/12 "
فوز الأهلى اليوم على المحرق البحرينى هو الرابع للفريق فى البطولة، حيث سبق وفاز على فرق كلا من الدفاع المغربى و من بعده الصيد ثم سبورتنج بنتيجة 3 /0 قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الخميس .
بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من، المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد والزمالك مع الأهلى.
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