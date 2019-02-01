شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: الأهلى عملاق القارة السمراء والحكام فى أفريقيا تنحاز إلى صاحب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البلجيكى باتريك اوسيم المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، أن النادي الأهلي من أكبر أندية أفريقيا، مشيرا إلى صعوبة مهمة فريقه أمام الفريق الأحمر في الجولة الثالثة بدور المجموعات، مضيفا أن هناك فرق عندما نواجهها في ملعبها نجد صعوبة في الخروج أمامها بنتيجة إيجابية وسيكون سعيد جدا حال تحقيق نتيجة إيجابية .

وأكد المدير الفني لسيمبا التنزاني على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، مشيرا إلى عاملي الأرض والجمهور وأن شكل فريقه في مواجهة الإياب في تنزانيا سيختلف عن ما سيحدث في مواجهة الغد .

وشدد باتريك على أن الأهلي نادي كبير وعريق حقيقة لا تقبل النقاش بالعديد من الألقاب والبطولات على مدار 122 سنة .

وأكد مدرب سيمبا أنه يعرف الأهلي يعاني من إصابات الا أنه لديه قائمة تضم 30 لاعبا قادرة على تعويض الغيابات، مشيرا إلى أن فريقه ايضا يعاني من النقص فى صفوفه، بعدما تأكد غياب 4 عناصر من تشكيلة الفريق الرئيسية في مباراة الغد .

وأضاف مدرب سيمبا أن لكل مباراة ظروفها الخاصة ، مشيراً إلى أن الحكام تأخذ صف الفريق صاحب الأرض هذه حقيقة واضحة في أفريقيا .