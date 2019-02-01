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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة وأبرزها ،  طلب النادى الأهلى لاتحاد الكرة برفض تغيير جدول الدورى

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

 

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خلال اجتماعه برئيس الوزراء.. أشرف صبحي: انتظروا تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية

 

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مارتن لاسارتي يتحدث عن طموحات الأهلي أمام سيمبا و"لعنة" الإصابات

 

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هشام محمد: الأهلي جاهز لمواجهة سيمبا.. وهدفنا تحقيق اللقب الإفريقي

 

 

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الأهلي يُعلن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي سيمبا ويثق في التزام جمهوره

 

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منتخب 2001 يفوز على بورتو ودياً 6 / 0

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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