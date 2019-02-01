شكرا لقرائتكم خبر عن حكام أسبان لوديتى منتخب مصر الأوليمبى أمام أمريكا و هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطاب من الشركة المنظمة لوديتى المنتخب الأوليمبى فى شهر مارس المقبل أمام أمريكا وهولندا بإسناد المباراتين إلى طاقم حكام من إسبانيا. ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام أمريكا وهولندا يومى 22 و26 مارس فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. ويسافر منتخب مصر الأوليمبى إلى إسبانيا يوم 17 مارس لخوض الوديتين ثم العودة للقاهرة عقب ودية هولندا مباشرة.

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