شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالي تجبر بعثة الزمالك على الإقامة في«لايكو» بسبب كارثة «دوسيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسكت السفارة المصرية والسفير خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي، بإقامة بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في فندق «لايكو» بميدان التحرير الكيني، لدواعي أمنية باعتباره أفضل وأقوي الفنادق تأمينيا في العاصمة حيث يقع في محيط مجلس النواب الكيني وإدارة المخابرات ووزارة الدفاع، الأمر الذي انعكس إيجابيا على اطمئنان بعثة الأبيض على هدوء واستقرار وأمن الإقامة.

وجاء تمسك السفارة ومسؤولي بعثة الزمالك بالإقامة في هذا الفندق على وجه التحديد خوفا من تعرض البعثة لأي مكروه خصوصا في ظل انتشار حركة «الشباب الصومالي» الذي سبق وفجرت فندق «دوسيت» في نيروبي منذ شهر في عملية انتحارية أسفرت عن مقتل العديد من رواد الفندق غير المؤمن بالمرة.

وكان رئيس نادي الزمالك قد فتح خط اتصال مع السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا، ونسق معه كافة الأمور الخاصة بالبعثة وخصوصا التأمين الشامل لهم لحين عودتهم سالمين، مؤكدا أنه يضع سلامة وأمن جميع أفراد البعثة والفريق فوق أي اعتبار وأنه وجه بإقامتهم في أفضل الفنادق وأكثرها تأمينا.