تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إنشاء استاد لنادي بيراميدز

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تلقيه مقترحًا من بعض المستثمرين بفكرة إنشاء إستاد جديد خاص بنادي بيراميدز بسعة 15 ألف متفرج قابل للزيادة.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدم مجموعه من المستثمرين لينا بفكرة بناء استاد بسعة ١٥ الف متفرج قابل ل توسعه ل سعة ٢٧ الف مستقبلاً ... ندرس العرض بجدية".

كما أعلن إتخاذ خطوات إنشاء أكاديمية عالمية وقال: "أايضاً نحن في طور انشاء اكاديمية عالميه يشرف عليها متخصصين عالمين لتطور المواهب مش في مصر بس ايضاً افريقيا ... بيراميدز يتجه بفكر جديد على المنطقة ليضاهي اندية اوروبا".

وأضاف: "ايضاً سيكون خلال هذه السنه ان شاء الله مباريات مع فرق عالمية ستاتي لمصر للمرة الاولى".

وأتم: "تفاصيل الاكاديمية حتكون مع الكابتن احمد حسن وتفاصيل المباريات حتكون مع الاخ احمد عفيفي".