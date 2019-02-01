شكرا لقرائتكم خبر عن الغدير وإدواردو ينضمان لقائمة الأفضلية بالجولة 17.. وجمهور الاتحاد «مثالي» للمرة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.

وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.

وعلى صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.

ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.