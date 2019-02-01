شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يفضح العلاقات الخفية.. الجيش الإسرائيلي يهنئ «منتخب المجنسين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

هنأ الجيش الإسرائيلي قطر بمناسبة فوزها على اليابان 3 -1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على «تويتر»: «مبروك لمنتخب قطر على الفوز بكأس آسيا 2019».

وأضاف في تغريدة أخرى: «مثل النتيجة، التي توقعناها في الاستطلاع، مبروك للمنتخب قطر كأس آسيا 2019.. كل الاحترام».

يذكر أن قطر تحقق البطولة للمرة الأولى في تاريخها، ورغم أنها ظهرت بمستويات جيدة في البطولة توجتها بالحصول على اللقب، إلا أنها أثارت سخرية الكثيرين بتشكيلتها التي تضم أكبر عدد من اللاعبين المجنسين وتلغي الهوية القطرية.