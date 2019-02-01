شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 كلوب يتوقع الكثير من وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول على نسيانه نتيجة التعادل أمام ليستر سيتى يوم الأربعاء فى الدورى الإنجليزى، وشدد على ضرورة الفوز على وست هام يوم الإثنين المقبل فى الجولة الـ 25 من المسابقة.

كلوب يؤكد على القتال فى جميع مباريات ليفربول

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء وست هام قائلا "أنا لم أحتفل يوماً ما بخسارة فريق أو إضاعته للنقاط، أنا لم أطلب من أحداً أن يزيل الثلوج من جانب واحد فقط من الملعب، كل مباراة الآن هى بمثابة أهم مباراة في الموسم، فى بعض اللحظات أنت تحتاج إلى القليل من الحظ وقرارات تحكيم صحيحة، لم نكن محظوظين بـ بعض القرارات أمام ليستر سيتى، نحن لا نعول على ذلك ولكن هذه حقيقة."

"عندما إستيقظت صباح يوم الخميس وكانت الشمس تشرق من جديد، ونحن كُنّا على أستعداد للقتال مرة أخرى".

وقال كلوب عن وست هام، " نحن نتوقع الكثير عندما نلعب أمامهم، عندما واجهنهم على أرضنا كانوا يملكون حينها مدرب جديد ولاعبين جدد وكُنّا أقوياء، كانت بدايتهم سيئة ولكن بعد ذلك أصبحوا وكإنهم واحداً من أندية التوب 6 ، لقد قاموا بصفقات مُدهشة هذا الموسم" .

وتحدث كلوب عن الغينى نابى كيتا، " هُناك الكثير من الأمور القادمة، كل شيئ سيكون على ما يُرام، نحن بإمكاننا أن نتوقع منه الكثير".

الكسندر-أرنولد يقترب من العودة

غاب المدافع عن آخر مباريات ليفربول ضد كريستال بالاس وليستر سيتى بعد إصابته فى الركبة ضد برايتون فى 12 يناير الماضى.

مع ذلك، فإن الكسندر-آرنولد ينوى تكثيف برنامجه التأهيلى بعد زيارة الريدز إلى وست هام يونايتد مساء الاثنين، على جانب آخر، لا يزال جو جوميز غير مستعد بعد للعودة إلى التدريب الكامل بينما يواصل شفاءه من كسر الساق السفلى.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان أحدهما سيكون متاحًا لمواجهة وست هام يونايتد يوم الاثنين، قال كلوب فى مؤتمره الصحفى قبل المباراة: "كلا، كلاهما غير مُتاح، "لم يتم تحديد ميعاد عودة جو جوميز، بينما يتحسن ترينت أكثر، إنه حقًا قريب وأتمنى أن يكون فى التدريب الكامل الأسبوع المقبل، ولكنه غير مُتاح ليوم الاثنين".