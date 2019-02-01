شكرا لقرائتكم مدرب الباطن وإدواردو ينالان نجومية الجولة 17 في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف المدرب السعودي يوسف الغدير، المدير الفني لنادي الباطن، يوم الجمعة، أفضلية الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب سعودي يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.

وحقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال أفضلية اللاعبين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.

وعلى صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشرة، إضافة إلى الرابعة عشرة والسادسة عشرة، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.

ويُمنح الفائزون في أفضلية المدربين واللاعبين جائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.