شكرا لقرائتكم صحافي إيطالي: لم نتوقع انتقال جوفينكو إلى الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ماتيا فونتانا، صحافي إيطالي، أن وسائل الإعلام الإيطالية لم تكن تتوقع انتقال سيباستيان جوفينكو إلى الهلال السعودي، لاسيما أنه كان نجما في الدوري الأميركي مع فريق تورونتو الكندي، لافتا إلى أن الأموال خلف انتقاله إلى الهلال، بالرغم من أنه كان يتقاضى مبلغا ضخما مع تورونتو.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: لم يتوقع أحد انتقاله إلى الهلال، لأنه من أهم اللاعبين في الدوري الأميركي، وانتقاله مفاجأة كبيرة جدا، خاصة عندما رحل من يوفنتوس إلى تورونتو، لأنه كان موهبة وتوقعنا أن يلعب للمنتخب الإيطالي.

وأضاف: الجميع يرى أنه يجب أن يلعب في الدوري الإيطالي، ونتشوق لمعرفة ما سيفعله في الدوري السعودي، وأتوقع أن يقدم مستويات مميزة، وأعتقد أنه لاعب موهوب جدا ومحترف ولن يحتاج إلى وقت طويل حتى ينسجم مع فريقه، لاسيما أنه لعب في دوري صعب جدا بأميركا.

وواصل: لم تعرف إيطاليا استغلال موهبة جوفينكو، توقعنا أن يكون نجما كبيرا في الدوري الأميركي، الكل يعتقد أنه انتقل بسبب الأموال، بالرغم من أن المبلغ الذي كان يحصل عليه مع تورونتو يعتبر ضخما.

وقع مجلس إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل يوم الخميس، مع المهاجم الإيطالي سيباستيان جوفينكو لمدة 3 مواسم.