شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعاقد مع عبدالله الحافظ بنظام الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل، تعاقدها مع المدافع عبدالله الحافظ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من صفوف فريق الهلال.

وكان الحافظ قد بدأ مسيرته مع الاتفاق في عام 2011 وتتم إعارته إلى ليريا البرتغالي في العام نفسه ومنه إلى مواطنه باكوش فيريرا قبل أن يتعاقد معه الهلال مطلع موسم 2013 - 2014، ليقوم بإعارته إلى هجر منتصف موسم 2015 - 2016، ويعود لأزرق الرياض ويستمر معه حتى الموسم الحالي.

ولم يشارك الحافظ في أي مباراة مع الهلال خلال الموسم الحالي، بعد أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال منافسات الموسم الماضي أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الوقت.