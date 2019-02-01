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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الشمس تعتمد لائحة النادى الداخلية بحضور 14714 عضوا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشمس إكتمال النصاب القانوني لإقرار اللائحة بعد حضور 14714 عضوًا حيث كان الاحتياج لاكتماله 12500 عضوًا .
صاحب إعلان النتيجة فرحة عارمة و زغاريد من جانب أعضاء النادي الذين هنأوا مجلس إدارة الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبو زيد بإكتمال الجمعية العمومية و تحقيق الإنجاز بإقرار دستور الشمس الجديد .
و انطلقت الجمعية العمومية للشمس في تمام التاسعة صباح امس الجمعة ، للإستفتاء على لائحة النادي الجديدة و أغلق باب التصويت في تمام السابعة مساءً .
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