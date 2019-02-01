شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الشمس تعتمد لائحة النادى الداخلية بحضور 14714 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنادي الشمس إكتمال النصاب القانوني لإقرار اللائحة بعد حضور 14714 عضوًا حيث كان الاحتياج لاكتماله 12500 عضوًا .

صاحب إعلان النتيجة فرحة عارمة و زغاريد من جانب أعضاء النادي الذين هنأوا مجلس إدارة الشمس برئاسة الصحفي الإعلامي أسامة أبو زيد بإكتمال الجمعية العمومية و تحقيق الإنجاز بإقرار دستور الشمس الجديد .

و انطلقت الجمعية العمومية للشمس في تمام التاسعة صباح امس الجمعة ، للإستفتاء على لائحة النادي الجديدة و أغلق باب التصويت في تمام السابعة مساءً .