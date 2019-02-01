شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير الحمراء تؤازر سيدات طائرة الأهلى أمام بطل البحرين فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الجماهير الحمراء على مؤازرة فريق سيدات الأهلى أمام المحرق البحرينى فى إطار خامس ايام البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة للسيدات و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات في إستاد القاهرة و تختتم الأحد.
كما حرص الجماهير على أحياء ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد برفع لافتات "لن ننساكم حتى نلقاكم ".
كان الأهلى نجح فى الفوز على فرق كلا من الدفاع المغربى و من بعده الصيد ثم سبورتنج بنتيجة 3 /0 قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الخميس .
بينما تقام الجولة قبل الأخيرة غدا السبت بمواجهات بين كلا من، المحرق البحرينى مع الدفاع المغربى و سبورتنج مع الصيد و الزمالك مع الأهلى.
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