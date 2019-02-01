شكرا لقرائتكم خبر عن إنتهاء عملية التصويت بالجمعية العمومية لنادي الشمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنتهت عملية تصويت أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الداخلية لنادي الشمس، والتي بدأت في تمام التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة عقب إنتهاء المدة القانونية للتصويت، وسط حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم الصحفي الإعلامي أسامة أبو زيد .
وشهدت لجان التصويت اقبالاً كثيفًا منذ الدقائق الأولى وذلك فى حضور رجال الأمن من الشرطة وأفراد أمن النادى ، تحت إشراف قضائى كامل و في حضور مندوبي اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية .
حضر من الساعات الأولى حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والأستاذة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والكابتن شيدو والمهندس كريم مسعود والبطلة آية مدنى والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس ، و المدير التنفيذى للنادى الكابتن تامر على و جميع قيادات النادي .
كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء عملية التصويت بالجمعية العمومية لنادي الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.