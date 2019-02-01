شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد: الأهلي جاهز لمواجهة سيمبا.. وهدفنا تحقيق اللقب الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام محمد، لاعب وسط الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة المقرر إقامتها غدا، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف هشام محمد، أن بطولة افريقيا هي اللقب المُفضل لدى كل لاعبي الآهلي والجماهير، لذا فإن جميع اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو تصحيح الإخفاق في آخر نسختين، وإدراك اللقب هذا الموسم.

وأشار هشام محمد، إلى أن جميع اللاعبين مستعدون لمباراة الغد أمام سيمبا، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للاعبي الاهلي في تلك المواجهة ، و أن الهدف من لقاء الغد، وهو استمرار صدارته للمجموعة فضلا عن تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل ، و أن العناصر الجديدة بالفريق، بدأت تنسجم بشكل جيد، وسوء الحظ فقط هو من يبعد بعض اللاعبين للإصابة.

وعن مسألة الإصابات، قال هشام محمد، إن أي لاعب يشارك يجب أن يكون مُعافى بنسبة ١٠٠% من الإصابة، وهذا أمر تنسيقي يحدث مع أي لاعب والطبيب والمدير الفني في اجتماع ثلاثي قبل أن يعود للمشاركة من جديد، و أن الجهاز الفني بقيادة لاسارتي يتعامل بشكل مميز للغاية على الجوانب النفسية مع اللاعبين لتفادي التفكير في كثرة الإصابات.