وزير الرياضة ينيب مساعده لحضور افتتاح الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد الكردى مساعد الوزير لشئون البطولة لحضور افتتاح دوري كرة القدم الأمريكية.

أكد مساعد الوزير ان دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الرياضات المختلفة، واهتمامها بابداعات الشباب، وتنمية مهاراتهم، هو الدور الرئيسي للوزارة، وهو ما تسعي دائما لتحقيقه.

وأكد مساعد الوزير حرص الدكتور أشرف صبحي، على دعم، الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، من أجل النهوض بالرياضه في مصر.

واختتم كردي ان الدكتور أشرف صبحي، يولي اهتمامه لتوسيع اللعبة، لتفريغ طاقات الشباب واثتثمارها في

الرياضة دائما.

واكد عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الامريكية ان النسخه الخامسه تأتي بعد نجاح الأربع نسخ الماضيه.

ووجه حبو الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر للبطولة والرياضه بمصر، منذ انطلاقها ، حيث أنه كان متواجد في افتتاح اول نسخه بشخصه، لدعم الرياضة.

وتابع رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، أن دعم الوزارة لم يتوقف على الجانب المادي او

المعنوي، بل تواجد أيضاً في الدعم الإعلامي، ووجه حبو الشكر لكافة وسائل الإعلام المهتمه باللعبة، ونشاطاتها.

ويشارك في البطولة مجموعيتين شرق وغرب القاهرة، وعن مجموعة شرق القاهرة فرق، (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ).

ويمثل مجموعة غرب القاهرة فرق ( كايرو هيل هاوندز - كايرو ولفز - والجزيرة ثاندر - msa تايجرز ) ،ويمثل مجموعة شرق القاهرة ( كايرو واريرز – كايرو بيرز – guc ايجلز – auc تاتينز ).

وينظم الا ئتلاف المصري لكرة القدم الامريكية يوما ترفيهيا لكل أفراد العائله لتشجيع الجمهور للحضور والاستمتاع بمنافاسات البطولة.