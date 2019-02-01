سيدات الزمالك تفزن على الصيد بصعوبة 3/ 1 فى البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة

مباراة الزمالك امام الصيد بالكرة الطائرة للسيدات كتب: عبد الرحمن أبوهاشم ونورهان فضل فاز الفريق الاول للكرة الطائرة للسيدات بنادى الزمالك على نظيره فريق الصيد بثلاثة اشواط مقابل شواط واحد فى خامس أيام البطولة العربية للأندية رقم 20 التى ينظمها الاتحاد المصرى للعبة على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى والتى تستمر حتى بعد غد الاحد . سيطرت لاعبات الزمالك على الشوط الاول بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد لينتهى الشوط الاول بفارق 11 نقطة بنتيجة 25 / 14 لصالح الزمالك ، ظهرت لاعبات الصيد بصورة أفضل فى الشوط الثانى ولكن خبرة لاعبات الزمالك حسمت الشوط لصالهن بفارق 3 نقاط فقط بنتيجة 25 / 22 . الساحقة وحائط الصد لينتهى الشوط الاول بفارق 11 نقطة بنتيجة 25 / 14 لصالح الزمالك ، ظهرت لاعبات الصيد بصورة أفضل فى الشوط الثانى ولكن خبرة لاعبات الزمالك حسمت الشوط لصالهن بفارق 3 نقاط فقط بنتيجة 25 / 22 . تغير الحال فى الشوط الثالث الذى سيطرت عليه لاعبات الصيد ، ليفوز الفريق بفارق 14 نقطة ، وينتهى 25 / 11 لصالح الصيد ، فى الشوط الرابع استمر الصيد فى تفوقه ولكن سرعان ما تبدل الحال لصالح الزمالك فى منتصف الشوط ويتقدم الفريق بنتجة 18 / 16 ، ولكن لاعبات الصيد ادرجن التعادل 20 / 20 ، ثم 22 / 22 ، ولكن الزمالك حسم الشوط الرابع لصالحه 27 / 25 ، لتنتهى المباراة 3/ 1 لصالح الزمالك .

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