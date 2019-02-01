رياضة | جوارديولا بعد استفزار والكر لليفربول: شيء طبيعي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا بعد استفزار والكر لليفربول: شيء طبيعي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الهجوم على نجم الفريق كايل والكر بسبب التغريدة التي نشرها اللاعب عبر تويتر وأثارت جدلا كبيرا والتي يظهر فيها جاري ماجوير مدافع ليستر سيتي وهو يحتفل بهدفه في ليفربول وعلّق على الصورة، قائلا لذلك أعتقدوا في الأساس أنهم سيوسعون الفارق إلى 7 نقاط.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية : "أنا لا أسيطر عليهم ولا أشعر بالقلق حيال تغريدة أو منشور عبر إنستجرام ولا أظن أن هذه التغريدة ستمنح ليفربول دافعا إضافيا".

واختتم جوارديولا تصريحاته عن مباراة آرسنال :" يجب على اللاعبين تحقيق الانتصار وتقديم آداءا مختلفا عن المباراة الماضية".