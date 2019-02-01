رياضة | برشلونة يصدم جماهير بشأن صفقة "دي ليخت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم جماهير بشأن صفقة "دي ليخت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة إلى إمكانية صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت نجم آياكس أمستردام الهولندي خلال الصيف المقبل والذي كان على رأس أولويات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لكن تضاءلت فرص التعاقد معه بعد ضم الفرنسي جان كلير توديبو مؤخرًا.

وقال أبيدال في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "استبعاد التعاقد مع ماتياس دي ليخت؟ الجواب سهل، نحن نتحدث فقط عن لاعبي برشلونة ودي ليخت لاعب في آياكس وسوف نرى ما سيحدث".

واختتم أبيدال تصريحاته قائلاً : "يوجد العديد من اللاعبين في مركز خط الدفاع وعلينا البحث عن حل للوضع الحالي وتعاقدنا مع موريلو لأن تولوز رفض التفاوض معنا من قبل حول توديبو والآن سيكون القرار بيد المدرب وجان سيتدرب مع الفريق الأول".