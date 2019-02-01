رياضة | كلوب يكشف موعد عودة أرنولد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف موعد عودة أرنولد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موعد عودة أليكس أرنولد نجم الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد أن غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة في الركبة.

وذكر كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بأن أرنولد سيعود للمشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل بعد أن غاب عن الفريق في المباريات الماضية بسبب الإصابة في الركبة.

وأشار كلوب إلى أن أرنولد لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الأثنين المقبل أمام ويست هام يونايتد مؤكدًا أن الأقرب هو مشاركة اللاعب في المباريات الأسبوع المقبل.

يذكر أن أرنولد غاب عن مباريات الفريق أمام برايتون وكريستال بالاس وليستر سيتي بسبب الإصابة في الركبة.