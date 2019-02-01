رياضة | الاتحاد الإسباني يعلن عن أسماء حكام كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإسباني يعلن عن أسماء حكام كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن أسماء حكام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، والتي ستقام يوم الأربعاء القادم علي ملعب الكامب نو.
واسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني المهمة إلى ماتيو لاهوز ليكون صاحب الصفارة في الكلاسيكو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من كأس ملك إسبانيا.
وأدار حكم اللقاء 35 مباراة لريال مدريد، حيث فاز الملكي في 25 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 6 مباريات، بينما حكم لنادي برشلونة 33 مباراة، وانتصر البارسا في 23 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر في 3 مباريات فقط.
ويعد لاهوز وش السعد لنادي ريال في الكلاسيكو، حيث أدار 3 مباريات بين البارسا والملكي، وفاز ريال مدريد في اثنان منهما، بينما حقق برشلونة الانتصار في لقاء وحيد.
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