رياضة | ريال مدريد يبرم أغلى صفقة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبرم أغلى صفقة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد هو صاحب الصفقة الأغلى في يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية في إسبانيا. وكشف موقع "البرنابيو ديجيتال" الإسباني بأن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد هو الصفقة الأغلى في ميركاتو الشتاء في إسبانيا. وأشار الموقع الإسباني إلى أن إبراهيم دياز جاء في المرتبة الأولى كأغلى صفقة في ميركاتو الشتاء والتي بلغت 17 مليون يورو يليه دييجو لاينز نجم ريال بيتيس والتي تكلفت 14 مليون يورو. يذكر أن دياز كان قد انتقل إلى صفوف الملكي في يناير 2019 من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو.

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