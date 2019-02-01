رياضة | الترسانة يخسر من منتخب السويس وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يخسر من منتخب السويس وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة هزيمة بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن الاستعداد لمباراة الجولة السابعة عشر.

جاء هدف منتخب السويس من ضربة جزاء عن طريق اللاعب على حسين، ويستعد الشواكيش لمباراة كوكاكولا ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى، والمقرر إقامتها يوم 7 فبراير.

وفاز الشواكيش فى مباراة الجولة الماضية على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفى الترسانة كل من محمد فوزى وحكيم الابى، كما أحرز هدف نادى مصر اللاعب حميدة على، ليحتل الترسانة المركز الأول برصيد 43 نقطة.

يذكر أن الشواكيش قد ضم 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وهم "حسين حمدى" لاعب فاركو الذى جاء فى صفقة تبادلية مقابل انضمام حمادة جلال للفريق السكندري، "ورضا العزب" ظهير أيمن طنطا، و"أحمد جمال" مهاجم فاركو، و"أشرف بخيت" حارس مرمى المريخ ومحمد كشلط لاعب بلدية المحلة، و"عمار شحاته" معاراً من أسوان، والنيجيري "حكيم الابي" لاعب فريق كيما أسوان ، و"معتصم حمدي شيكا" لاعب النصر للتعدين ، واللاعب النيجيرى "رزاق أبو بكر".

ورحل عن الفريق كل من "أحمد أنيس" لمنتخب السويس، و"حمادة الدسوقى" لكفر الشيخ و"ايهاب ياسر" لدمنهور ، و"دانى اوسنج" الذى تم فسخ عقد مع الترسانه بالتراضي، كما انضم زيكو لبلدية المحلة.