رياضة | رئيس الاتحاد القطري: لدينا مهمة صعبة قبل كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد القطري: لدينا مهمة صعبة قبل كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم القطري، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق منتخب بلاده بطولة كأس آسيا 2019. وقال حمد بن خليفة في تصريحات تلفزيونية لقناة بين سبورتس الرياضية : "أبارك للشعب القطري وكل من دعمنا وكل محبي الرياضة القطرية". وتابع : "أتمنى أن لا تنسينا الفرحة مهمتنا الصعبة في المرحلة القادمة، وكل هذا تحضيرات لبطولة كأس العالم 2022". ويستضيف منتخب قطر بطولة كأس العالم عام 2022 القادمة، ويستعد الاتحاد القطري لكرة القدم لتحقيق إنجازا في هذة النسخة.

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