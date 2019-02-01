رياضة | إف سى مصر يتعادل مع النجوم وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سى مصر يتعادل مع النجوم وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر إيجابيا بهدف مقابل هدف مع نظيره النجوم فى المباراة الوديه التى أقيمت بينهما اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق الشمس بالجولة السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

سجل هدف نادى مصر اللاعب " ويلس" بينما سجل هدف النجوم اللاعب " اسلام الفار".

وخسر نادى مصر مباراته امام الترسانه فى الجولة السادسة عشر بهدفين مقابل هدف، احرز هدفى الترسانه محمد فوزى وحكيم الابى بينما احرز هدف نادى مصر حميدة على، ليحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

الجدير بالذكر ان نادى مصر أنهى فترة الانتقالات الشتوية بضم 8 لاعبين وهم ( أحمد سعد" حارس مرمى النجوم إف سي، و"رضا الويشى" مهاجم جدة السعودى، و"محمد سماره" مهاجم فريق المنيا، و"مؤمن محسن" مهاجم الرجاء، و"بدوى عاشور" لاعب وسط الأوليمبى، و"حميده على" مهاجم من غزل المحلة ، و"أحمد عجله" مهاجم اتحاد الشرطة ، و"ابراهيم فاضل" مدافع فريق كفر الشيخ.

ورحل عن الفريق 6 لاعبين وهم "أشرف سيد" و"مصطفى كشري" إلى صفوف فريق الجزيرة المطروحي على سبيل الإعارة ، و"عمر فاروق" معاراً لنادى المريخ، و"محمود جمعة" لنادى أبو قير، و"يحيى حامد" لبنى سويف على سبيل الإعارة، بينما رحل نهائياً اللاعب عصام عادل لصفوف القناة.