رياضة | مدرب منتخب قطر يطلب من تشافي توقعات كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب قطر يطلب من تشافي توقعات كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب قطر إنجازا كبيرا، بعد فوزه ضد منتخب اليابان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس آسيا 2019.

ونشرت صحيفة ‏فوكس سبورتس : "مدرب المنتخب القطري يريد من تشافي ان يتوقع نتائج المنتخب القطري في كوبا امريكا".

وكان تشافي هيرنانديز لاعب نادي السد القطري الحالي، ولاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، قد توقع فوز منتخب قطر ببطولة كأس أسيا.

ويشارك منتخب قطر بقيادة مدربه فيليكس سانشيز في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد دعوة اتحاد امريكا الجنوبية في الفترة الأخيرة.