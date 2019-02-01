رياضة | أول تعليق من برشلونة على مواجهة ريال مدريد بكأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من برشلونة على مواجهة ريال مدريد بكأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى ويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة الإسباني، أن مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ستكون خطيرة للغاية.

وقال آمور في تصريحاته نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "الوضع الآن في ريال مدريد تغيّر واللقاء أصبح خطير ومُخيف لبرشلونة، يجب أن نعمل بجد واجتهاد للتأهل إلى النهائي".

ويذكر أن مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس الملك ستُقام يوم 6 فبراير على ملعب الكامب نو، أما مباراة العودة بينهما ستكون في يوم الـ27 من فبراير على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وستكون المواجهة الثانية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي فالنسيا وريال بيتيس والفائز سيلتقي مع الفاىز من مباراة البارسا والملكي في النهائي.