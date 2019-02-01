رياضة | منتخب قطر يشارك في كأس العالم للقارات.. تعرف على تاريخ المشاركات العربية بالبطولة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب قطر يشارك في كأس العالم للقارات.. تعرف على تاريخ المشاركات العربية بالبطولة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم منتخب قطر تأهله رسميًا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للقارات 2021، وذلك بعد تتويجه بكأس أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه، علي حساب المنتخب اليابان بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية بالإمارات.

ويشارك في بطولة كأس العالم للقارات المقبلة، منتخب الدولة المُستضيفة، وبطل كأس العالم 2018 (فرنسا)، وبطل أمم آسيا 2019 (قطر)، وبطل أمم أفريقيا 2019 (لم يتحدد)، وبطل الكأس الذهبية 2019 (لم يتحدد)، وبطل أوقيانوسيا 2020، وبطل أمم أوروبا 2020.

وسيكون المنتخب القطري سادس المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم للقارات بعد منتخبات:-

- السعودية:

أكثر المنتخبات العربية مشاركة في مونديال القارات بـ 4 مشاركات أعوام 1992، 1995، 1997، 1999، وكان صاحب أفضل إنجازات العرب في البطولة العالمية بالتتويج بـ"وصافة" البطولة في نسخة عام 1992.

- مصر:

شارك المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للقارات مرتين عام 1999، 2009 وخرج من دور المجموعات.

- العراق:

شارك منتخب العراق في بطولة كأس القارات مرة وحيدة عام 2009 وخرج من دور المجموعات.

- تونس:

شارك منتخب تونس في بطولة كأس القارات عام 2005 وخرج من دور المجموعات.

- الإمارات

شارك المنتخب الإماراتي في بطولة كأس القارات عام 1997 وخرج من دور المجموعات.