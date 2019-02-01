شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد لاعب مهم قبل الموقعة الافريقية والان مع التفاصيل
كتب محمود ياسر
فقد الزمالك اليوم اللاعب عبد الله جمعة الجناح الايسر للفريق و الذي يعتمد عليه جروس في مركز الظهير الايسر بعد اصابته في التمرين و لن يكمل التدريبات و خرج مصابا .
و اصيب اللاعب عبد الله جمعة بالتواء في القدم و يخرج مع الجهاز الفنى منعا لتفاخم الاصابة و لن يشارك اللاعب في المباراة القادمة أمام جور ماهيا الكينى مساء الأحد في اطار البطولة الكونفدرالية .
و سوف يخضع اللاعب لكشف طبي غدا للتعرف علي مدى خطورة الاصابة و مدة الغياب التى يحتاجها اللاعب للعودة للملاعب .
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