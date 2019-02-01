شكرا لقرائتكم خبر عن هاجيمي مورياسو : التأخر بهدفين أمام منتخب قوي مثل قطر صعب المهمة علينا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان اليوم الجمعة أسفه عن الخسارة التي تعرض لها الكومبيوتر الياباني أمام نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد مورياسو أن منتخب بلاده سعى للفوز بالبطولة والشعب الياباني تمنى ذلك كثيراً لكن اللاعبون لم ينجحوا في ذلك بكل آسف حيث أننا قدمنا كل ما علينا وفخور بما وصلنا له في ظل توالي وضغط المباريات الذي عانينا منه بشكل كبير.

واكمل مورياسو أن المنتخب لعب سبعة مباريات في البطولة وأثبت حضور كبير لكنه يحتاج للمزيد من التطور والمنتخب القطري إستحق الفوز وكانوا أقوى منا في أغلب فترات المباراة وخلال الفترة المقبلة سوف نعمل على تحليل الأداء للإستفادة من التخطيط المستقبلي.

وأنهى تصريحاته أنه يجب عليه دمج بعض اللاعبين الشباب مع أصحاب الخبرة وفي النهاية أود أن أشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني المساعد لي الذين واصلوا الدعم بعد إستقبال هدفين من المنتخب القطري وأكدوا انه يوجد فرصة للتعديل لكننا لم نقدر