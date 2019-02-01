شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يكشف عن جوائز بطولة كأس أمم آسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة توزيع جوائز بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم والتي توج بها المنتخب القطري بفوز على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية.

وتوج المعز علي عبد الله بجائزة أفضل لاعب في البطولة وحصل على جائزة مالية قدرها ثلاثين ألف دولار كجائزة مقابل الحصول على لقب هداف البطولة بعد تسجيله تسعه أهداف ليصبح أكثر لاعب يسجل في نسخة واحدة متفوقاً على رقم الإيراني على دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة الإمارات 1996.

وتوج حارس المنتخب القطري سعد الشيب بجائزة أفضل حارس في البطولة بعدما تلقت شباكه هدف واحد فقط جاء في المباراة النهائية وحصل على جائزة مالية بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي.