شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بتنظيم الإمارات لبطولة كأس آسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أثنى سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة أن البطولة تعتبر علامة فارقة في تاريخ الكرة الآسيوية موجهاً تهنئته للمنتخب القطري بعد التتويج الأول له في البطولة.

وأشاد آل خليفة بالمنتخب الياباني وأكد أنه نجح في وضع علامة وبصمة مؤثرة واللاعبين الشباب الموجودين في صفوفه قادرين على حمل لواء الكومبيوتر الياباني خلال الأستحقاقات القادمة ولفت إلى المستوى الفني الذي ظهرت به المباراة خاصةً أنها نقلت صورة رائعة عن مستوى الكرة في آسيا بشكل عام.

وأنهى " شكلت البطولة خاتمة سعيدة بعد أربعة أسابيع شهدت تنافساً رياضياً كبيراً وشريفاً بين الكثير من المنتخبات الموجودة في القارة كما أن البطولة تعتبر أكبر حدث يقام في الاتحاد القاري هذا العام من حيث عدد المنتخبات المشاركة بجانب بعض الجوائز المالية التي تم توزيعها للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.