شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب القطري يتوج بلقبه الآسيوي الأول على حساب اليابان والان مع التفاصيل
الخليج 365- تمكن المنتخب القطري من الفوز ببطولة كأس آمم آسيا لكرة القدم التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة بفوزه على المنتخب الياباني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت المنتخبان اليوم الجمعة على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية.
ونجح في تسجيل أهداف المنتخب القطري كلاً من المعز علي عبد الله ف الدقيقة 12 وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 27 و أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 83 في الوقت الذي سجل فيه هدف المنتخب الياباني الوحيد اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة 69.
ويعتبر التتويج هو الأول للمنتخب القطري الذي تأسس في العام 1960 ونجح في الإنضمام للأتحاد الدولي لكرة القدم بعدها بعشرة سنوات وبالتحديد في عام 1970 ويحتل حالياً المركز الثالث عشر آسيوياً والمركز رقم 93 على العالم
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