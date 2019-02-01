شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريبه الأول في كينيا بتقسيمة قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مرانه على ملعب يوتيللي في العاصمة الكينية نيروبي، تحت قيادة مديره الفني، السويسري كريستيان جروس، بتقسيمة بعرض الملعب شارك فيها ثلاثي حراس المرمى بالفريق.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير في كينيا غدا السبت، قبل مواجهة جورماهيا الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد وصل كينيا اليوم استعدادا لملاقاة جورماهيا الكيني، بعد غدٍ الأحد، في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.