شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خططية وتكتيكية للاعبي الزمالك بإشراف «جروس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين إحداهما أشرف عليها بنفسه والأخرى شورمان المدرب العام، وذلك في أول تدريب يخوضه الزمالك في كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل.
حيث تضمنت التدريبات التي أشرف عليها جروس بعض النواحي الخططية والتكتيكية التي نفذها اللاعبون.
ووصلت بعثة الزمالك إلى كينيا اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
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