شكرا لقرائتكم خبر عن قطر بطلًا لكأس آسيا بعد الفوز على اليابان بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج منتخب قطر بلقب بطولة كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

ثلاثية قطر جاءت عن طريق المعز على وعبدالعزيز حاتم وأكرم عفيف في الدقيقة 12 و27 و83، بينما جاء هدف اليابان الوحيد عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة 70.

حقق المنتخب القطري اللقب الأول في تاريخه وتساوى مع المنتخب العراقي ومنتخب أستراليا ومنتخب الكويت ومنتخب إسرائيل بلقب لكل منتخب.

اليابان تبقى على القمة بـ 4 ألقاب وخلفها منتخب السعودية ومنتخب إيران بـ 3 ألقاب لكل منهما، ثم منتخب كوريا الجنوبية بلقبين.

المعز على، مهاجم المنتخب القطري، سجل 9 أهداف في البطولة ليصبح أفضل هداف في تاريخ نسخة واحدة من البطولة الآسيوية بعدما كسر رقم على دائي.

بينما ساهم أكرم عفيف، قائد الفريق، في 11 هدفا في البطولة، سجل مرة وصنع 10 أهداف.