أعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة عن رحيل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلاينى بشكل نهائي إلى فريق شاندونج لونينج الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان فيلاينى قد انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد عام 2013 قادما من فريق إيفرتون مقابل 27.5 مليون إسترليني، وخاض مع اليونايتد 177 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 22 هدفا وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق.
جدير بالذكر أن عقد اللاعب البلجيكي كان من المفرتض أن ينتهى مع مانشستر يونايتد فى شهر يونيو المقبل، وذلك بعد 5 سنوات ونصف قضاها مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق الى الدوري الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.