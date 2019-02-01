الهلال السعودي يضم هتان باهبري من الشباب

أعلن نادي الهلال، التعاقد رسميا مع اللاعب الدولي هتان باهبري، اليوم الجمعة، قادما من صفوف الشباب، لمدة 3 مواسم.

وذكر الحساب الرسمي للهلال على موقع تويتر، أن باهبري سيرتدي القميص رقم 27، وسينضم إلى تدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية لانضمامه.

وشكر رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل، ونائبه فهد الراشد، الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف، على تكفله بالصفقة، ودعمه المتواصل للفريق.

وكان باهبري ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه قرر عدم إكمال مسيرته مع نادي الشباب، ودخول تجربة جديدة خارج البيت الشبابي.