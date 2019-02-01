بيراميدز يبدي تخوفه من أرضية ملعب الشرطة قبل مواجهة الداخلية

أبدى أحمد حسن، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تخوفه من أرضية ملعب الشرطة بالعباسية، والمقرر أن يحتضن مباراة فريقه أمام الداخلية، يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ 21 باالدوري.

وقال حسن في تصريحات صحفية، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام الداخلية ستكون صعبة، مشيرا إلى أن بيراميدز كان يتمنى أن تقام المباراة على ملعب غير ستاد الشرطة بالعباسية، لكنه في النهاية يحترم إرادة اتحاد كرة القدم.

وأضاف، أن بيراميدز يضع هدفا من مواجهة الداخلية وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

وأوضح، أن فريق الداخلية يملك ميزة قبل المواجهة، بسبب خوض اللقاء على ملعبه بالعباسبة، وعلى النقيض فهذا يشير لصعوبة الموقف لفريق بيراميدز.

وأشار المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى أنه يثق كثيرا في لاعبي فريقه ويشكرهم على روحهم التي ظهروا بها خلال التدريبات.

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