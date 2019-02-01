منتخب قطر يُتوج بطلًا لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه

تُوج منتخب قطر ببطولة كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه الكبير على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المبرااة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية العريقة.

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