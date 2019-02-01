شكرا لقرائتكم الهلال يتعاقد رسميا مع هتان باهبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الهلال السعودى اليوم الجمعة عن تعاقده مع اللاعب هتان باهبرى بعقد لمدة 3 سنوات قادما من فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية. ووقع هتان باهبرى نجم المنتخب السعودى عقود انضمامه لفريق الهلال فى حضور رئيس النادى فهد الراشد، وسوف يرتدى اللاعب القميص رقم 27 مع فريق الزعيم. وكان الهلال قد تعاقد مع المدرب الكرواتى زوران ماميتش مدرب العين الإماراتى السابق خلفا لمدربه البرتغالى جيسوس. جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة.

هتان بالقميص 27 هتان باهبرى

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